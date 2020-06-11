Фестиваль «Нашествие» перенесли

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Организаторы фестиваля «Нашествие» сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года и попросили гостей сохранять билеты.

«Принято решение о переносе фестиваля «на июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году», — приводит текст заявления ТАСС.

Решение о переносе сроков проведения объясняется тем, что обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции «в условиях такого масштабного и массового мероприятия в настоящее время не представляется возможным».

Фестиваль должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области 24-26 июля.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что с учетом предписаний Роспотребнадзора и сохраняющейся опасности в этом году «Нашествие» проводиться на территории региона не будет.

«Нашествие» — крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года.

В прошлом году фестиваль начался с выступления группы «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым.