Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лещенко уличили в связи с медсестрой из Коммунарки 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
Лещенко уличили в связи с медсестрой из Коммунарки
Фото: РИА Новости
Певец Лев Лещенко, который прошел лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке, поблагодарил медсестру, поддержавшую его, и заявил, что до сих пор с ней общается. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», Лев Лещенко и его супруга обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия после возвращения с гастролей в США и Канаде. Обоих положили в больницу в Коммунарке. Позже стало известно, что артист болен коронавирусом. 3 апреля Лещенко заявил, что вылечился и чувствует себя нормально.
По словам музыканта, на следующий день после госпитализации он был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии.
«Там была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье», — рассказал Лещенко.
Певец назвал медсестру «веселым и жизнерадостным человеком», отметив, что она очень помогла ему в трудные минуты.
«Я до сих пор поддерживаю с ней отношения, иногда даже звоню, перезваниваюсь с ней. Думаю, что мы будем с ней общаться и дальше», — заверил артист.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение