Лещенко уличили в связи с медсестрой из Коммунарки 

Певец Лев Лещенко , который прошел лечение от коронавируса в больнице в Коммунарке, поблагодарил медсестру, поддержавшую его, и заявил, что до сих пор с ней общается. Об этом пишет РИА Новости

Как сообщал «Рамблер», Лев Лещенко и его супруга обратились к врачам с жалобами на ухудшение самочувствия после возвращения с гастролей в США и Канаде. Обоих положили в больницу в Коммунарке. Позже стало известно, что артист болен коронавирусом. 3 апреля Лещенко заявил, что вылечился и чувствует себя нормально.

По словам музыканта, на следующий день после госпитализации он был вынужден лечь на два дня в палату интенсивной терапии.

«Там была замечательная медсестра Наташа, которая не отходила от меня вот эти два дня. И потом, когда я уже вернулся в палату обычную, где лежала моя супруга, она заходила к нам, спрашивала о здоровье», — рассказал Лещенко.

Певец назвал медсестру «веселым и жизнерадостным человеком», отметив, что она очень помогла ему в трудные минуты.