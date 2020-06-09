Изнемогающая Калашникова рассказала о жизни в больнице

Sobesednik.ru выяснил у теледивы, которую госпитализировали из-за болей в почках, детали больничной жизни.

Анна Калашникова оказалась на больничной койке. Экс-подружку Прохора Шаляпина экстренно госпитализировали с высокой температурой в одну из столичных больниц. Анна не скрывает: сейчас ее состояние оставляет желать лучшего. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Калашниковой. Но пока точный диагноз ей поставить не смогли.

«Дикие боли, головокружение, слабость, температура под 40! — перечисляет свои симптомы Аня. — Это случилось все резко, неожиданно для меня. Я сначала подумала, что это — коронавирус».

Самолечением Калашникова заниматься не стала. Поняв, что сильные боли не проходят, вызвала скорую помощь. Врачи настояли на экстренной госпитализации.

— Я пять часов провела в приемном отделении, — говорит Анна. — Сначала меня проверили на коронавирус, сделали КТ легких. Потом был осмотр разных специалистов. Медики поставили диагноз: подозрение на пиелонефрит. С помощью контрастного рентгена у меня обнаружили небольшое уплотнение в правой почке. Меня определили в урологическое отделение. Лежу в двухместной палате. Надеюсь, что вскоре все постепенно наладится и я вернусь к прежней жизни.

В больнице Анне приходится соблюдать режим. О своем больничном времяпрепровождении она рассказала нашим корреспондентам.

— 6:30–7:30 — подъем. В это время все пациенты просыпаются. В обычной жизни я так рано не встаю. Но здесь другого выхода нет. Ночью спала плохо: болел правый бок, был жар. Пришли медики: у меня взяли анализы и измерили температуру. Она пока повышенная — 38,5. Так как боли не проходят, мне сделали обезболивающий укол. Сразу после этого был обход врачей. За полчаса меня осмотрели около десяти разных специалистов.

9:00–9:30 — завтрак. Аппетита у меня, честно признаться, нет. Но нужно кушать. Еда в больнице неплохая. Мне принесли куриное яйцо, сосиски, геркулесовую кашу, масло, кусочек хлеба и чай. Я добавляю еще фрукты, которые мне принесли близкие. В отделении есть холодильник, там все хранится.

К сожалению, из-за антибиотиков у меня наблюдается некоторое вздутие. Поэтому не все продукты, которые предлагают в больнице, могу есть. Пью лекарства, витамины и БАДы от вздутия и для поддержания микрофлоры кишечника. Пока помогают слабо.

10:00–10:30. Мне поставили две капельницы, а также сделали уколы: антибиотик, обезболивающее и жаропонижающее, а также свечку. Самочувствие оставляет желать лучшего. Но врачи успокаивают.

12:00–13:00. Прохожу дополнительные обследования, так как мне до сих пор не поставили окончательный диагноз. Сделали повторное УЗИ, а также рентген с контрастным веществом. Подозрение на пиелонефрит. В правой почке — небольшое уплотнение.

13:30–14:00 — обед. Предложили на выбор щи или гороховый суп. Остановилась на первом варианте. На второе предложили макароны с курицей, один помидор, хлеб и компот. Я не ем макароны и картофель. А суп и курица мне понравились.

16:00–19:00 — прием родных и близких. Из-за карантина никого не пускают. Но внизу охраннику можно передать посылку и поговорить с близкими буквально пять минут. В это время я занимаюсь рабочими вопросами. Но сил на это не хватает: слабость сильная. Поэтому я попросила сделать мне укол и легла спать.

18:00 — ужин. Предложили на выбор рыбу с пюре или творожную запеканку. Дали также хлеб, чай, кефир. После чего опять ставят капельницы и делают уколы. Персонал в больнице хороший: очень внимательно относятся к каждому пациенту. Меня, конечно, здесь все знают. Но и других пациентов лечат грамотно и хорошими препаратами.

21:00 — измерили температуру — она у меня вновь повышенная. Боли не проходят, поэтому сделали обезболивающий укол. В 22:00 пришла медсестра. Нужно ложиться спать. Со сном у меня плохо. Все время думаю о сыне, которого не видела уже несколько дней. Я очень соскучилась: постоянно разговариваю с ним по телефону. Он тоже скучает без мамы. Надеюсь, что через недельку мы с ним увидимся.