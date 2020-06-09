«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова 

По словам певца и композитора Олега Газманова, у него обнаружили опухоль на голосовых связках, и речь шла о завершении карьеры. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека»

Газманов отметил, что ему было все сложнее петь, однако он связывал это с простудой и с перенапряжением связок.

«Я страшно страдал. Приходил на концерты и там скрипел, трещал, хрипел. Вначале непонятно было, меня пытались вылечить, было много препаратов, уколов. Потом диагностировали опухоль», — пояснил музыкант.

Он отметил, что перед операцией врач предупредил его о том, что он, возможно, никогда не сможет петь.

«Я тогда подумал, что моя жизнь закончилась. На этом все — занавес. Это было страшно», — рассказал он.

По словам Газманова, после операции ему пришлось все время молчать. Однако болезнь удалось победить, и он успел восстановиться к концерту, посвященному 60-летию.

Музыкант также рассказал, что пережил клиническую смерть во время поездки в детский лагерь «Артек», где во время интервью из-за неисправности аппаратуры получил сильный удар током.