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«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова 

Алиса Селезнёва 7 минут назад
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Фото: РИА Новости
По словам певца и композитора Олега Газманова, у него обнаружили опухоль на голосовых связках, и речь шла о завершении карьеры. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека».
Газманов отметил, что ему было все сложнее петь, однако он связывал это с простудой и с перенапряжением связок.
«Я страшно страдал. Приходил на концерты и там скрипел, трещал, хрипел. Вначале непонятно было, меня пытались вылечить, было много препаратов, уколов. Потом диагностировали опухоль», — пояснил музыкант.
Он отметил, что перед операцией врач предупредил его о том, что он, возможно, никогда не сможет петь.
«Я тогда подумал, что моя жизнь закончилась. На этом все — занавес. Это было страшно», — рассказал он.
По словам Газманова, после операции ему пришлось все время молчать. Однако болезнь удалось победить, и он успел восстановиться к концерту, посвященному 60-летию.
Музыкант также рассказал, что пережил клиническую смерть во время поездки в детский лагерь «Артек», где во время интервью из-за неисправности аппаратуры получил сильный удар током.
«Рамблер» писал, что ранее сын Олега Газманова Родион рассказал, что очень тяжело переживал развод родителей, но «потом смирился».
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Шоу-бизнес , Олег Газманов
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