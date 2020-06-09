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Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Фото: РИА Новости
Внучка актера Олега Стриженова Александра рассказала, что коронавирус помешал ей организовать пышную свадьбу, и бракосочетание прошло очень скромно. Об этом она заявила «СтарХит».
Регистрация брака прошла 6 июня, однако торжества как такового не было, отметила она.
«Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате… Ах, да, забыла про медицинские маски», — рассказала внучка знаменитого актера.
Стриженова подчеркнула, что «событие отметили в теплом семейном кругу, но без родственников», так как они с мужем надеются «в ближайшее время все же закатить шикарную свадьбу».
«Самое главное ждет нас впереди — мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш…», — пояснила Александра, отказавшись отвечать на вопрос, беременна ли она.
«Рамблер» писал, что ранее внучка актера Олега Стриженова заявила о желании стать донором для будущего ребенка певицы Любови Успенской.
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Шоу-бизнес , Олег Стриженов , Любовь Успенская , StarHit
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