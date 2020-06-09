Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение 

Внучка актера Олега Стриженова Александра рассказала, что коронавирус помешал ей организовать пышную свадьбу, и бракосочетание прошло очень скромно. Об этом она заявила «СтарХит»

Регистрация брака прошла 6 июня, однако торжества как такового не было, отметила она.

«Кольца купить не удалось, пришлось буквально за день до торжества заказывать их на одном из сайтов, как и платье. То, которое я очень ждала, пришло не вовремя, и я отправилась на регистрацию в спортивном платье, кедах и фате… Ах, да, забыла про медицинские маски», — рассказала внучка знаменитого актера.

Стриженова подчеркнула, что «событие отметили в теплом семейном кругу, но без родственников», так как они с мужем надеются «в ближайшее время все же закатить шикарную свадьбу».

«Самое главное ждет нас впереди — мы решились на большой шаг — хотим усыновить ребенка, начать строительство дома. И, наверное, скоро у нас родится еще один малыш…», — пояснила Александра, отказавшись отвечать на вопрос, беременна ли она.