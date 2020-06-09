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19-летнюю дочь Ефремова затравили в соцсетях 

News.ru 1 час назад
Дочь Ефремова затравили в соцсетях
Фото: Анна-Мария Ефремова/vk.com
Людям не нравится не только то, как девушка повела себя после ДТП, которое устроил её отец, но и то, что она феминистка.
В своём Twitter дочь артиста опубликовала картинку с кучей оскорблений, которыми её засыпали хейтеры. При этом еще накануне вечером девушка заявила в stories Instagram, что не считает необходимым именно сейчас ехать к отцу, так как он находится в неадекватном состоянии. Она добавила, что разочаровалась в отце. Также Анна Мария искала через подписчиков контакты семьи погибшего в ДТП. Хейтеры при этом обвинили девушку в пиаре на ситуации.
Анна Мария — дочь Ефремова от брака с актрисой Ксенией Качалиной. Они в разводе, пятой женой артиста стала звукорежиссёр Софья Кругиликова. У них трое детей.
ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.
Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Ксения Качалина , МВД
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