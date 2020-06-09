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Пригожин назвал трагедией аварию с участием Ефремова 

News.ru и ещё 1 38 минут назад
Пригожин назвал трагедией аварию с участием Ефремова
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб 57-летний мужчина.
Я расстроен, мне по-человечески жалко. Я понимаю, что на другой стороне осталась семья с двумя детьми без отца, который ездил, зарабатывал деньги, — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.
По его словам, эта авария стала настоящей трагедией для всех участников и их родственников.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.
Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Иосиф Пригожин , МВД
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