Пригожин назвал трагедией аварию с участием Ефремова 

Я расстроен, мне по-человечески жалко. Я понимаю, что на другой стороне осталась семья с двумя детьми без отца, который ездил, зарабатывал деньги, — отметил Пригожин в интервью Пятому каналу.

По его словам, эта авария стала настоящей трагедией для всех участников и их родственников.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян.