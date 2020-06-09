Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым

По мнению Михалкова, этого происшествия стоило ожидать.

"Абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью… финал", — сказал он.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.