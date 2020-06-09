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Михалков прокомментировал ДТП с участием «ослепленного» Ефремова 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Фото: Газета.ru
Режиссер Никита Михалков в беседе с РИА "Новости" прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
По мнению Михалкова, этого происшествия стоило ожидать.
"Абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью… финал", — сказал он.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Никита Михалков , РИА Новости
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