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«Я же не дура»: Ивлеева пояснила пьяное вождение 

Газета.Ru 3 часа назад
«Я же не дура»: Ивлеева пояснила пьяное вождение
Фото: Instagram
Блогерша Анастасия Ивлеева призналась, что села за руль после «буквально одного глотка» шампанского. Обращаясь к своим подписчикам, которых взволновало ее вождение в нетрезвом состоянии, он подчеркнула, что «понимает, что делает».
Блогерша Анастасия Ивлеева села за руль в нетрезвом виде. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram, подчеркнув, что «сделала буквально один глоток» шампанского.
Накануне, 8 июня, 29-летняя телеведущая отмечала тот факт, что общее число подписчиков ее Instagram превысило 17 млн По этому случаю она устроила салют и поделилась в «сториз» видео, на котором, держа бокал шампанского, говорит, что решила выпить за «этот потрясающий успех». Позднее она также опубликовала «сториз», где едет за рулем автомобиля.
«Так, ребятушки, сразу опережаю ваши вопросы по поводу предыдущих «сториз», потому что мне в директ написали, что «ты же была с шампанским, а сейчас ты за рулем».
Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу — и все, и поехала домой, чтобы уже дома отмечать, как говорится, с близкими, родными, мужем, друзьями. Так что не переживайте, вы что, я ж не дура, мне 29 лет, я же понимаю, что делаю», — вскоре пояснила ситуацию Анастасия.
Впоследствии Telegram-канал Mash сообщил, что Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде. В ответ на это блогерша предложила источнику другой «эксклюзив».
«Так, Telegram-канал, который написал про меня… Господи, как слово-то называется? А, [фигню], да! Я хочу дать вам эксклюзив. Вы классные ребята, очень классно пишете, и я решила — почему нет? [Классным] нужно делиться. Я тут на днях сделала татуировки, но пока толком их никому не показывала. Поэтому делаю вам подгон. Готовы, смотрите? Раз, два, три», — сказала она в «сториз», после чего показала в камеру средний палец с самодельными «татуировками».
Вечером 8 июня в Москве произошло ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Как показали камеры видеонаблюдения, 56-летний актер за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном Lada. Сам Ефремов не пострадал, однако для водителя грузовика инцидент обернулся смертью — получив закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, переломы ребер и повреждения в разных органов, он скончался в больнице утром 9 июня, передает «Интерфакс».
«Мужчина получил множественные сочетанные травмы головы и грудной клетки. Медики в «Склифе» всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось», — рассказал источник.
Известно, что в момент аварии Ефремов находился в нетрезвом состоянии. По информации РИА «Новости», 9 июня дело артиста было переквалифицировано по статье 264 УК РФ со второй части на четвертую, которая предполагает до 12 лет лишения свободы.
«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — заявили в пресс-службе московского главка МВД.
Позднее в СМИ появилась информация, что актер признал себя виновным в ДТП. Об этом якобы заявил один из его адвокатов. Однако в разговоре с «360» адвокат артиста Вадим Яловицкий опроверг данные сообщения.
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Шоу-бизнес , Статьи , Анастасия Ивлеева , Михаил Ефремов , МВД , Интерфакс
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