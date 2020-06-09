Собчак послала Ефремову «лучи поддержки»

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в "Гражданине поэте" и ценила его как актера и яркого человека», — написала Собчак.

Она добавила, что поступку Ефремова нет оправдания, а также выразила уверенность в том, что актер «сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь».

При этом Собчак посчитала, что российское общество абсолютно лицемерно. «Неделю назад все эти люди с "прекрасными лицами" дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (имеются в виду акции протеста, проходящие в США после убийства чернокожего Джорджа Флойда полицейским при задержании — прим. „Ленты.ру“), а сегодня эти же люди "страшно осуждают-с" Ефремова», — написала ведущая.

Она еще раз уточнила, что не оправдывает поступок Ефремова, однако посчитала, что люди «защищают» его или «нападают» на него в зависимости от политических взглядов. К примеру, по мнению Собчак, если бы на месте Ефремова был чиновник «Единой России» , то защитники Ефремова придерживались бы противоположной точки зрения — «вонь в Facebook стояла бы страшная».