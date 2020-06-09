«Тяжелое. Переживает»: стало известно о состоянии Ефремова 

Актер Михаил Ефремов находится в тяжелом физическом состоянии после аварии, в которой погиб человек. Об этом его адвокат заявил телеграм-каналу Life Shot.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

«Объективно, что он (Ефремов. — Прим. ред.) также пострадал в ДТП», — заявил сегодня его адвокат.

По его словам, актер очень сильно ударился головой, шеей и рукой и в настоящее время пребывает в тяжелом физическом состоянии.

Юрист заверил, что исключительно этим обусловлен перенос дачи Ефремовым показаний, артист не отказывается от дачи показаний, сотрудничает со следствием, понимает, что произошло, и очень сильно переживает.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».