Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тяжелое. Переживает»: стало известно о состоянии Ефремова 

Артём Кульша 1 час назад
«Тяжелое. Переживает»: стало известно о состоянии Ефремова
Фото: ТАСС
Актер Михаил Ефремов находится в тяжелом физическом состоянии после аварии, в которой погиб человек. Об этом его адвокат заявил телеграм-каналу Life Shot.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
«Объективно, что он (Ефремов. — Прим. ред.) также пострадал в ДТП», — заявил сегодня его адвокат.
По его словам, актер очень сильно ударился головой, шеей и рукой и в настоящее время пребывает в тяжелом физическом состоянии.
Юрист заверил, что исключительно этим обусловлен перенос дачи Ефремовым показаний, артист не отказывается от дачи показаний, сотрудничает со следствием, понимает, что произошло, и очень сильно переживает.
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Быков поставил под вопрос свою поддержку Ефремова
Быков поставил под вопрос свою поддержку Ефремова
«Мычал»: раскрыты детали первого допроса Ефремова
«Мычал»: раскрыты детали первого допроса Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Жена Захарова будет добиваться наказания для Ефремова
Видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
00:24
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение