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«Он всегда бухой и такой милый»: Тутта Ларсен высказалась о загулах Михаила Ефремова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Он всегда бухой и такой милый»
Фото: globallookpress.com
Как отметила радиоведущая, все отчасти виноваты в этой ситуации.
Радиоведущая Тутта Ларсен заявила, что пьяная езда по улицам столицы Михаила Ефремова — это ужасно. Как известно, в результате ДТП по вине актера погиб человек. Теперь артисту светит реальный срок заключения.
По словам Тутты Ларсен, в этой истории на самом деле виноваты отчасти все. Многие его друзья и знакомые прекрасно знали, что Ефремов любит выпить, но только умилялись по этому поводу, не делая правильных выводов. Как она сказала, актер не раз приезжал на съемочную площадку и буквально вываливался из машины. Все только посмеивались и принимали его таким, какой он есть.
Как добавила Ларсен, на Западе бы такому человеку никто даже руки не подал. Его бы давно отправили лечиться в рехаб или бы сняли документальный фильм, в котором рассказали о его пьяных похождениях, сообщает «Комсомольская правда». больше по теме «Если честно, от этого не легче»: племянница погибшего водителя надеется, что Ефремов не сможет откупитьсяКсения Захарова вышла на связь с журналистами, прокомментировав пьяное ДТП с именитым актером.
«А у нас в стране мы ему за это деньги платили, за то, что он всегда бухой и такой милый. Это наш такой национальный герой — пьяный веселый человек, у которого на авось все прокатывает».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Тутта Ларсен , Михаил Ефремов , Ксения Захарова , Комсомольская правда
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