Быков поставил под вопрос свою поддержку Ефремова 

Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов угодил в автомобильную аварию, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. В результате Jeep Grand Cherokee артиста лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном Lada, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.

Медосвидетельствование актера показало, что в момент ДТП он находился в сильном алкогольном опьянении.

Дмитрий Быков, знакомый с Ефремовым по совместной работе над проектом «Гражданин поэт», назвал произошедшее «ужасной трагедией».

«Соболезнования близким (погибшего)», — отметил публицист.

При этом Быков уклонился от ответа на вопрос, будет ли он поддерживать Ефремова, оставив представителей СМИ гадать, как он на самом деле относится к поступку артиста.