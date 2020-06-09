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Быков поставил под вопрос свою поддержку Ефремова 

Павел Тиунов 1 час назад
Быков поставил под вопрос свою поддержку Ефремова
Фото: РИА Новости
Дмитрий Быков уклонился от ответа на вопрос журналистов, будет ли он поддерживать Михаила Ефремова, спровоцировавшего накануне ДТП, в котором погиб человек, сообщает издание «Подъём». Публицист и актёр вместе работали над проектом «Гражданин поэт».
Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов угодил в автомобильную аварию, выехав на встречную полосу на Смоленской площади в Москве. В результате Jeep Grand Cherokee артиста лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном Lada, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм.
Медосвидетельствование актера показало, что в момент ДТП он находился в сильном алкогольном опьянении.
Дмитрий Быков, знакомый с Ефремовым по совместной работе над проектом «Гражданин поэт», назвал произошедшее «ужасной трагедией».
«Соболезнования близким (погибшего)», — отметил публицист.
При этом Быков уклонился от ответа на вопрос, будет ли он поддерживать Ефремова, оставив представителей СМИ гадать, как он на самом деле относится к поступку артиста.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков
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