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«Его судьбу решит суд»: Кафельников о Ефремове 

Артём Кульша 2 часа назад
«Его судьбу решит суд»: Кафельников о Ефремове
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов совершил преступление, а решать его судьбу должен суд. Об этом теннисист Евгений Кафельников заявил в своем твиттере.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался, а Ефремов не пострадал. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд!» — отреагировал Кафельников в твиттере.
Он выразил соболезнования семье погибшего, а в следующем твите высказал мнение, что пребывание в тюрьме — единственный способ избавиться от алкогольной зависимости. Впрочем, спортсмен допустил, что может заблуждаться на этот счет.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Евгений Кафельников , Михаил Ефремов
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