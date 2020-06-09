«Его судьбу решит суд»: Кафельников о Ефремове 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Водитель «Лады» скончался, а Ефремов не пострадал. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд!» — отреагировал Кафельников в твиттере.

Он выразил соболезнования семье погибшего, а в следующем твите высказал мнение, что пребывание в тюрьме — единственный способ избавиться от алкогольной зависимости. Впрочем, спортсмен допустил, что может заблуждаться на этот счет.