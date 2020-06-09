«Его судьбу решит суд»: Кафельников о Ефремове 

Актер Михаил Ефремов совершил преступление, а решать его судьбу должен суд. Об этом теннисист Евгений Кафельников заявил в своем твиттере.
Решать судьбу человека, совершившего преступление должен суд! Искренне соболезную семье погибшего🙏— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) June 9, 2020
Вчера, как сообщал «Рамблер», Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался, а Ефремов не пострадал. В отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
«Решать судьбу человека, совершившего преступление, должен суд!» — отреагировал Кафельников в твиттере.
Он выразил соболезнования семье погибшего, а в следующем твите высказал мнение, что пребывание в тюрьме — единственный способ избавиться от алкогольной зависимости. Впрочем, спортсмен допустил, что может заблуждаться на этот счет.