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Лев Лещенко рассказал о самочувствии после пневмонии 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Лещенко рассказал о самочувствии после пневмонии
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Народный артист РСФСР Лев Лещенко сообщил, что систематически чувствует усталость после перенесенной им пневмонии на фоне коронавирусной инфекции. Он добавил, что у него бывает легкая одышка.
— Это все еще долго будет, наверное, потому что само по себе воспаление легких имеет такой как бы процесс восстановления очень долгий, — цитирует Льва Лещенко РИА Новости.
Он отметил, что по-прежнему продолжает работать и надеется в скором времени прийти в былые кондиции. Также Лещенко выразил благодарность медсестре, поддержавшей его, когда артист болел коронавирусом.
Напомним, Льва Лещенко госпитализировали 24 марта. Позже подтвердилось, что он заражен коронавирусом, который вызвал воспаление легких. Через несколько дней артиста перевели в обычную палату. Позднее он рассказал, что тест на коронавирус был отрицательным.
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Шоу-бизнес , Лев Лещенко , РИА Новости
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