Стебунов отрекся от поездки с Ефремовым 

Актер Иван Стебунов , которого СМИ назвали пассажиром автомобиля, угодившего в смертельное ДТП, под управлением нетрезвого Михаила Ефремова , заявил, что его в машине не было. По его словам, он приехал на место аварии уже после того, как все случилось, сообщает телеканал «360».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Telegram-канал Baza опубликовал фото Стебунова с места аварии. Журналисты написали, что актер вместе со своей супругой находился в машине заслуженного артиста РФ, когда тот, будучи в нетрезвом виде за рулем своего Jeep Grand Cherokee, пересек «двойную сплошную» на Смоленской площади в Москве и врезался во встречную Lada. В результате тяжелые травмы получил водитель отечественного фургона. Впоследствии он скончался в реанимации.

Информация о том, что Стебунов мог находиться в авто Ефремова возмутила подписчиков актера в соцсетях. Пользователи сочли артиста «соучастником» ДТП и пожелали ему, чтобы его посадили в тюрьму.

Стебунов, в беседе с корреспондентом телеканала «360» заявил, что ни его, ни его супруги в машине Ефремова не было.

«Мы поехали на место ДТП. Через три минуты приехал Сергей Гармаш», — заявил актер.

Он также отметил, что приехал на место аварии, чтобы поддержать коллегу. Стебунов сопроводил актера в отдел полиции, а затем в больницу. Произошедшее он назвал «шоком для всех».