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Грушевский предсказал конец актерской карьеры Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Грушевский предсказал конец актерской карьеры Ефремова
Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Из-за ДТП, которое произошло вечером понедельника по вине заслуженного артиста России Михаила Ефремова, его актерская карьера, вероятно, завершится, заявил газете ВЗГЛЯД советский и российский пародист, шоумен Михаил Грушевский.
Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Таким образом, актеру грозит ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Позже в интернете появилось видео, на котором Ефремов с трудом отвечает на вопросы о произошедшей аварии, а также момент самого ДТП.
«Это крайне печальная история, и ужасно, что не удалось спасти пострадавшего в этой аварии. Боюсь, что таким образом завершается карьера, на мой взгляд, очень талантливого актера. Его зрители тоже достаточно сильно разочарованы. К сожалению, это тот случай, когда будет оцениваться целый ряд поступков, связанных с алкоголем. Потому что если бы можно было убрать эту составляющую из жизни Ефремова, то остальное было бы приятно обсуждать. Но, к сожалению, каждое проявление алкоголизма сопровождалось крайне негативными новостями», — говорит Грушевский.
Он отмечает, что, конечно, в данном случае никакие заслуги артиста не смогут оправдать безрассудность и безответственность его поступка.
«Не нахожу каких-то слов поддержки или сочувствия Ефремову, потому что это просто ужасно. Я еще хочу подчеркнуть, что говорю все это как сторонний наблюдатель, я совершенно не общался с Михаилом Ефремовым. Но о том, что у него слабое место — алкоголь, знали все. Я видел его в состоянии алкогольного опьянения, и это было всегда грустное зрелище. Это болезнь, это несчастье, и, может быть, не повод для каких-то нравоучений», — считает Грушевский.
Шоумен также выразил соболезнования семье погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Ранее Игорь Попов, директор театра «Современник», где работает Ефремов, заявил, что в ситуации с трагической аварией, которая произошла по вине актера, театр не останется безучастным.
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Шоу-бизнес , Другое , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Михаил Грушевский , Игорь Попов , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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