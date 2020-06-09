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В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной 

Павел Тиунов 21 минуту назад
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
Фото: РИА Новости
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад. Радиоведущая выступила в качестве эксперта в выпуске, посвященном ситуации в семье популярного в 90-х певца Ромы Жукова.
Норкина, комментируя тот факт, что Жуков ушел из семьи к молодой любовнице, оставив шестерых детей, заявила, что «настоящий мужик» так не поступит никогда.
«Я не понимаю таких людей. Они для меня фрики!» — подчеркнула Норкина, добавив, что ранее не встречала семей, подобных семье Ромы Жукова.
В конце шоу ведущий программы Дмитрий Борисов заявил, что этот выпуск «Пусть говорят» был записан в конце мая. Он подчеркнул, что новость о смерти Норкиной стала для всех шоком.
«Всегда яркая, острая, прямая. Невероятно отзывчивая, очень сильная, но при этом и ранимая тоже», — отметил ведущий Первого канала, заявив, что всем будет не хватать Норкиной.
Юлия Норкина, как сообщал «Рамблер», скончалась несколько дней назад в возрасте 52 лет. О смерти радиоведущей сообщил ее супруг телеведущий Андрей Норкин. О причинах кончины официально до сих пор не известно. Некоторые СМИ, ссылаясь на информацию от секретных источников, сообщали, что Норкина могла покончить с собой из-за страшного диагноза, который ей поставили врачи.
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Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Борисов , Андрей Норкин , Первый канал
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