В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной 

эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад. Радиоведущая выступила в качестве эксперта в выпуске, посвященном ситуации в семье популярного в 90-х певца Ромы Жукова.

Норкина, комментируя тот факт, что Жуков ушел из семьи к молодой любовнице, оставив шестерых детей, заявила, что «настоящий мужик» так не поступит никогда.

«Я не понимаю таких людей. Они для меня фрики!» — подчеркнула Норкина, добавив, что ранее не встречала семей, подобных семье Ромы Жукова.

В конце шоу ведущий программы Дмитрий Борисов заявил, что этот выпуск «Пусть говорят» был записан в конце мая. Он подчеркнул, что новость о смерти Норкиной стала для всех шоком.

«Всегда яркая, острая, прямая. Невероятно отзывчивая, очень сильная, но при этом и ранимая тоже», — отметил ведущий Первого канала, заявив, что всем будет не хватать Норкиной.