Муцениеце не захотела алиментов Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце , которая на данный момент разводится с супругом Павлом Прилучным, недавно сказала о том, что ей удалось провести конструктивную беседу с мужем.

Она уточнила, что все идет к тому, что в скором времени все формальности по разводу будут завершены.

Выяснилось, что Прилучный и Муцениеце уже скоро могут получить документы о расторжении брака.

Также стало известно о том, что супруги не имеют друг к другу претензий и что Агата не подавала заявлений на определение порядка выплаты алиментов со стороны Прилучного. Это значит, что им удалось договориться по поводу содержания общих детей в досудебном порядке.