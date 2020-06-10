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Муцениеце не будет требовать алиментов от Прилучного 

runews24.ru и ещё 6 38 минут назад
Муцениеце не захотела алиментов Прилучного
Фото: runews24.ru
Известная российская актриса Агата Муцениеце, которая на данный момент разводится с супругом Павлом Прилучным, недавно сказала о том, что ей удалось провести конструктивную беседу с мужем.
Она уточнила, что все идет к тому, что в скором времени все формальности по разводу будут завершены.
Выяснилось, что Прилучный и Муцениеце уже скоро могут получить документы о расторжении брака.
Также стало известно о том, что супруги не имеют друг к другу претензий и что Агата не подавала заявлений на определение порядка выплаты алиментов со стороны Прилучного. Это значит, что им удалось договориться по поводу содержания общих детей в досудебном порядке.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце
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