«Машина была всмятку: Панин о пьяной аварии 

Панин рассказал, что однажды ехал пьяным на машине своей тогдашней подруги Марины Александровой и стал виновником аварии.

«Я пьяный на ее RAV4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег», — заявил он в интервью НСН.

По словам актера, единственным наказанием за ту аварию стала разбитая машина Александровой.

«Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина», — похвастался Панин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Алексей Панин заявил о желании сесть в тюрьму вместе с Михаилом Ефремовым, если его посадят. Позднее он отказался от своих слов, объяснив это тем, что ему необходимо заботиться о дочери.