Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Машина была всмятку: Панин о пьяной аварии 

Вероника Полынина и ещё 52 1 час назад
«Машина была всмятку: Панин о пьяной аварии
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин высказался в поддержку Михаила Ефремова и признался, что и сам не раз садился за руль пьяным.
"Он гений": Панин захотел в тюрьму с Ефремовым
Панин рассказал, что однажды ехал пьяным на машине своей тогдашней подруги Марины Александровой и стал виновником аварии.
«Я пьяный на ее RAV4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег», — заявил он в интервью НСН.
По словам актера, единственным наказанием за ту аварию стала разбитая машина Александровой.
«Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина», — похвастался Панин.
Как сообщал «Рамблер», ранее Алексей Панин заявил о желании сесть в тюрьму вместе с Михаилом Ефремовым, если его посадят. Позднее он отказался от своих слов, объяснив это тем, что ему необходимо заботиться о дочери.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Комментарии 9
Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Марина Александрова , Алексей Панин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
«Моя жизнь закончилась»: откровения Олега Газманова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
00:19
В потрясшем Россию убийстве появился новый фигурант
Криминал Происшествия
Ефремов пытался покончить с собой
Ефремов пытался покончить с собой
Происшествия Общество
Путин разобрал бумаги во время совещания
00:12
Путин разобрал бумаги во время совещания
Политика
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение