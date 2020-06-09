«Не расслабляйтесь»: Алсу обратилась к подписчикам

Накануне в Москве было объявлено долгожданное смягчение режима ограничений.

В российской столице начались мероприятия по снятию ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. Они пройдут в три этапа. С 9 июня самоизоляция и цифровые пропуска должны уйти в прошлое, и этого ждали миллионы простых граждан и звезд шоу-бизнеса.

А вот певица Алсу решила не спешить радоваться долгожданной свободе. Она высказала на своей страничке в Instagram опасения, что сама угроза никуда не ушла, а потому решила не торопиться. «Кому-кому, а малышам не объяснишь про «социальное дистанцирование», про маски и перчатки…» — рассуждает мать троих детей, младшему из которых три года. «Мы с семьей для себя решили, что ещё какое-то время побудем самоизолированными…». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 8 Июн 2020 в 1:25 PDT

Певицу поддержали многие подписчики. «Не расслабляйтесь. Потому что у нас сняли запрет, и опять пошла небольшая волна заболевших» — рассказала подписчица из Италии. В комментариях отметилась и певица Валерия, которая согласна с Алсу. «Да, выходить надо с осторожностью. В Баку через неделю после снятия ограничений была мощнейшая вспышка, сейчас все по домам, снова жесткий карантин, фестиваль «Жара» отменен. Чтобы у нас так не было, надо все — таки самим быть сознательнее», — написала звезда.