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«Не расслабляйтесь»: Алсу решила не завершать самоизоляцию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Не расслабляйтесь»: Алсу обратилась к подписчикам
Фото: Instagram
Накануне в Москве было объявлено долгожданное смягчение режима ограничений.
В российской столице начались мероприятия по снятию ограничений, установленных в связи с распространением коронавируса. Они пройдут в три этапа. С 9 июня самоизоляция и цифровые пропуска должны уйти в прошлое, и этого ждали миллионы простых граждан и звезд шоу-бизнеса.
А вот певица Алсу решила не спешить радоваться долгожданной свободе. Она высказала на своей страничке в Instagram опасения, что сама угроза никуда не ушла, а потому решила не торопиться. «Кому-кому, а малышам не объяснишь про «социальное дистанцирование», про маски и перчатки…» — рассуждает мать троих детей, младшему из которых три года. «Мы с семьей для себя решили, что ещё какое-то время побудем самоизолированными…».
Певицу поддержали многие подписчики. «Не расслабляйтесь. Потому что у нас сняли запрет, и опять пошла небольшая волна заболевших» — рассказала подписчица из Италии. В комментариях отметилась и певица Валерия, которая согласна с Алсу. «Да, выходить надо с осторожностью. В Баку через неделю после снятия ограничений была мощнейшая вспышка, сейчас все по домам, снова жесткий карантин, фестиваль «Жара» отменен. Чтобы у нас так не было, надо все — таки самим быть сознательнее», — написала звезда.
Напомним, режим самоизоляции был объявлен в конце марта по распоряжению президента страны Владимира Путина. Ограничение продлевали несколько раз.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Путин , Валерия , Москва
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