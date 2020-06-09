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Собчак выступила в защиту Ефремова 

Вероника Полынина и ещё 9 1 час назад
Собчак выступила в защиту Ефремова
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак поддержала Михаила Ефремова и назвала осуждающих его людей лицемерами.
«Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм — зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия», — написала Cобчак в Instagram.
По словам Собчак, всего неделю назад люди «дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя» Джорджа Флойда, а теперь «страшно осуждают-с» Ефремова.
«Это значит, что базовая потребность этих людей — ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник Единой России, то вонь в фейсбуке стояла бы страшная», — пришла к выводу телеведущая.
По ее мнению, такое «плетение узоров» является лицемерием и двойными стандартами, «потому что главное в этом: „наш“ или „не наш“.
»И вот это я ненавижу», — резюмировала телеведущая.
Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ксения Собчак , Ефремов
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