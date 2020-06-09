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Собчак оценила реакцию на убийство Флойда и аварию с Ефремовым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Собчак выступила в защиту Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак, сравнив реакцию на убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда и на смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, раскритиковала общество за «абсолютное лицемерие».
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в [проекте] «Гражданин поэт» и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь», — написала Собчак в Instagram.
«Алкоголизм — зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова», — подчеркнула телеведущая. К своей публикации она прикрепила фотографию Флойда, на которой указано, что убитый в США полицейскими был пятикратно судим, в том числе за вооруженное ограбление, когда он приставил пистолет к животу беременной женщины.
Собчак добавила, что не выступает за то, чтобы оправдывать Ефремова. «Если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может», — объяснила она.
«Просто это значит, что базовая потребность этих людей — ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком» то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник «Единой России», то вонь в «Фейсбуке» стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты», — подчеркнула телеведущая.
«И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, — или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его и весь «кровавый режим». Все это «веретено» это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом — «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу», — заключила Собчак.
В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.
Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Собчак , Единая Россия , Деловая газета "Взгляд" , Ефремов , США
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