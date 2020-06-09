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«Убивает себя»: Канделаки пожалела Ефремова 

Павел Тиунов и ещё 1 20 минут назад
Михаил Ефремов, который накануне устроил смертельное ДТП, «убивает себя общеопасным способом», заявила в своем Telegram-канале Тина Канделаки. Она пожалела артиста, который стал «героем» криминальной хроники.
Опубликовано фото погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee у дома №3 на Смоленской площади в Москве развернулся через две сплошные линии и врезался в фургон. Водитель автомобиля, который столкнулся с джипом актера, был госпитализирован и утром 9 июня скончался.
Известно, что в момент автоаварии Ефремов управлял машиной в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.
«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом», — написала Канделаки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Она отметила, что россияне вместо того, чтобы восхищаться талантом актера, вынуждены наблюдать за его криминальными похождениями. Телеведущая подчеркнула, что ей жаль погибшего, но «жаль и Мишу».
«В его послужном списке должны быть благодарные зрители, а не жертвы его ошибок. Нелепо и обидно», — резюмировала она.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Тина Канделаки
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