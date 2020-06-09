Вечером 8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee у дома №3 на Смоленской площади в Москве развернулся через две сплошные линии и врезался в фургон. Водитель автомобиля, который столкнулся с джипом актера, был госпитализирован и утром 9 июня скончался.

Известно, что в момент автоаварии Ефремов управлял машиной в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело.

«Мне очень жаль видеть, как блистательный русский артист Михаил Ефремов убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом», — написала Канделаки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она отметила, что россияне вместо того, чтобы восхищаться талантом актера, вынуждены наблюдать за его криминальными похождениями. Телеведущая подчеркнула, что ей жаль погибшего, но «жаль и Мишу».