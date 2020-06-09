В своем Telegram-канале ведущая охарактеризовала Ефремова как блистательного русского артиста, однако посетовала, что «вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его "героем" криминальной хроники».

По мнению Канделаки, Ефремов «убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом».

— Нелепо и обидно, — резюмировала журналистка.

Напомним, вечером 6 июня машина под управлением Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в институт имени Склифосовского.

Ефремова задержали на месте происшествия, экспертиза подтвердила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении Ефремова возбуждено дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.