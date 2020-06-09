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«Нелепо и обидно»: Канделаки пожалела Ефремова после ДТП 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала аварию с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Как отметила Канделаки, ей жаль всех участников данного происшествия.
В своем Telegram-канале ведущая охарактеризовала Ефремова как блистательного русского артиста, однако посетовала, что «вместо того, чтобы в очередной раз восхищаться его талантом, мы вынуждены видеть его "героем" криминальной хроники».
По мнению Канделаки, Ефремов «убивает себя, да еще и вот таким общеопасным способом».
— Нелепо и обидно, — резюмировала журналистка.
Напомним, вечером 6 июня машина под управлением Ефремова вылетела на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезалась в другой автомобиль. Его водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован в институт имени Склифосовского.
Ефремова задержали на месте происшествия, экспертиза подтвердила, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении Ефремова возбуждено дело по части 2 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Тина Канделаки
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