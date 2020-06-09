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«Выпила глоточек»: пьяная Ивлеева села за руль 

Алиса Селезнёва и ещё 10 53 минуты назад
Популярный блогер Настя Ивлева устроила в Москве салют в честь 17 миллионов подписчиков, в ходе вечеринки она выпила шампанское, а потом села за руль. Об этом сообщает News.ru.
Ивлеева пожаловалась на несправедливость
По данным издания, салют был устроен в районе делового центра Москва-Сити и длился пять минут.
«Ребят, 17 миллионов. Спасибо вам огромное, и добро пожаловать всем тем, кто недавно подписался, всем новеньким. Добро пожаловать на мою страничку, спасибо, что выбрали меня. А тем, кто со мной давно, вот вы, динозавры, вам вообще такой респектос! Вы все эти годы со мной плечом к плечу, лайк к лайку, как говорится, репост к репосту! — обратилась Ивлеева к подписчикам.
В ходе мероприятия блогер регулярно выходила в прямой эфир, в том числе и держа в руках бокал с шампанским. Она также честно призналась подписчикам, что «выпила глоточек». После вечеринки Ивлева села за руль.
При этом Telegram-канал Mash сообщил, что Ивлееву разыскивали за вождение в нетрезвом виде.
После «сториз» блогера, в которых она призналась, что пила алкоголь, ориентировки на ее машину разослали по постам ГИБДД, пояснил канал.
«Рамблер» писал, что сегодня ночью актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб человек.
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Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Ефремов , ГИБДД , Москва
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