Популярный блогер Настя Ивлева устроила в Москве салют в честь 17 миллионов подписчиков, в ходе вечеринки она выпила шампанское, а потом села за руль. Об этом сообщает News.ru.

По данным издания, салют был устроен в районе делового центра Москва-Сити и длился пять минут.

«Ребят, 17 миллионов. Спасибо вам огромное, и добро пожаловать всем тем, кто недавно подписался, всем новеньким. Добро пожаловать на мою страничку, спасибо, что выбрали меня. А тем, кто со мной давно, вот вы, динозавры, вам вообще такой респектос! Вы все эти годы со мной плечом к плечу, лайк к лайку, как говорится, репост к репосту! — обратилась Ивлеева к подписчикам.

В ходе мероприятия блогер регулярно выходила в прямой эфир, в том числе и держа в руках бокал с шампанским. Она также честно призналась подписчикам, что «выпила глоточек». После вечеринки Ивлева села за руль.

При этом Telegram-канал Mash сообщил , что Ивлееву разыскивали за вождение в нетрезвом виде.

После «сториз» блогера, в которых она призналась, что пила алкоголь, ориентировки на ее машину разослали по постам ГИБДД , пояснил канал.