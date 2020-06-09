Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ивлеева попалась на вождении в нетрезвом виде 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Ивлееву объявили в розыск в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники столичного ГИБДД зыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву. Вечером 9 июня девушка выкладывала в Instagram видео с алкоголем, а потом села за руль, сообщает Telegram-канал Mash.
Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в соцсети и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в сториз. А потом выложила несколько видео из салона автомобиля, где она подтанцовывает в такт музыке, сидя за рулем.
@_agentgirl_
Своим фанатам девушка призналась, что выпила, однако немного — «всего глоточек». Сториз Ивлеевой попали в поле зрения столичных правоохранителей, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в пьяное ДТП попал известный российский актер Михаил Ефремов. Будучи под алкоголем, артист пересек двойную сплошную и лоб в лоб столкнулся с проезжающим фургоном. Сам Ефремов не пострадал, а вот водитель грузового автомобиля получил серьезную травмы и был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
Предсказано будущее высшего образования в России после пандемии Предсказано будущее высшего образования в России после пандемии Один из богатейших россиян дал прогноз на эпоху постпандемии Один из богатейших россиян дал прогноз на эпоху постпандемии Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков Собянин объявил об отмене режима самоизоляции и пропусков
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Михаил Ефремов , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
Россиян предупредили о «тяжелом» июле
Россиян предупредили о «тяжелом» июле
Видео
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
00:17
В Нидерландах рассказали об осколках у членов экипажа MH17
В мире Катастрофы
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
05:26
SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого
Наука и техника
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
01:01
Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ
Происшествия Экология
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение