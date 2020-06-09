Ивлееву объявили в розыск в Москве

Сотрудники столичного ГИБДД зыскивают за вождение в нетрезвом виде блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву . Вечером 9 июня девушка выкладывала в Instagram видео с алкоголем, а потом села за руль, сообщает Telegram-канал Mash.

Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в соцсети и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в сториз. А потом выложила несколько видео из салона автомобиля, где она подтанцовывает в такт музыке, сидя за рулем.

@_agentgirl_

Своим фанатам девушка призналась, что выпила, однако немного — «всего глоточек». Сториз Ивлеевой попали в поле зрения столичных правоохранителей, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.