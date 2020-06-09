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Ефремова шесть раз пытались арестовать 

Lenta.ru 46 минут назад
Ефремова шесть раз пытались арестовать
Фото: РИА Новости
Российского актера Михаила Ефремова неоднократно пытались арестовать за неуплату штрафов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, актера пытались арестовать шесть раз. С 2018 года он получил 29 штрафов на сумму 81 тысячу рублей. Большая часть — за неуплату парковки.
Мировой суд заводил на актера административное дело шесть раз и рассматривал возможную меру пресечения.
«И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали», — сказано в сообщении.
Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Пострадавшего мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.
Сам актер практически не пострадал, его задержали. Ефремову могут предъявить обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей до семи лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
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