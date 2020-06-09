Ефремова шесть раз пытались арестовать 

Российского актера Михаила Ефремова неоднократно пытались арестовать за неуплату штрафов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, актера пытались арестовать шесть раз. С 2018 года он получил 29 штрафов на сумму 81 тысячу рублей. Большая часть — за неуплату парковки.

Мировой суд заводил на актера административное дело шесть раз и рассматривал возможную меру пресечения.

«И каждый раз Ефремов мог сесть на 15 суток, но его лишь штрафовали», — сказано в сообщении.

Вечером 8 июня Ефремов устроил серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Пострадавшего мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.

Сам актер практически не пострадал, его задержали. Ефремову могут предъявить обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей до семи лет лишения свободы.