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«Я его вылечу, у меня денег много»: Ефремов рассказал о ДТП в Москве 

РИА Новости и ещё 1 28 минут назад
Актер Михаил Ефремов прокомментировал ДТП с его участием в Москве, пишет телеканал РЕН ТВ. Вечером в понедельник у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee Ефремов выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Экспертиза подтвердила, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Я понимаю, что ударился в машину", — отметил Ефремов.
Собеседник артиста подчеркнул, что в результате аварии сильно пострадал человек.
"Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег (эквивалент слова "много". — Прим. Ред.)", — заявил актер.
Ефремов признался, что не помнит, как произошло ДТП. Отвечая на вопрос, почему артист выехал на полосу встречного движения, он пояснил, что "обгонял".
При этом он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес тех, кто снимал происходящее после аварии.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Москва
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