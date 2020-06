«Жертвуй больше»: Звёзд раскритиковали за борьбу с расизмом

Звёзды шоу-бизнеса продолжают высказываться на тему беспорядков, начавшихся в США после гибели в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Селебрити говорят о необходимости борьбы с расизмом и часто подкрепляют свои слова делом. Тем не менее не только бездействие, но и действие становится причиной так называемого «шейминга»: знаменитостей могут пристыдить за то, что они недостаточно или «неправильно» поддерживают кампанию #BlackLivesMatter. Во многих случаях подписчики требуют, чтобы белые звёзды «открыли кошелёк» и помогли борьбе за равноправие финансово.

В США продолжаются протесты, начавшиеся после смерти в ходе задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Многие звёзды шоу-бизнеса не остались в стороне от происходящего: они отмечают необходимость борьбы с расизмом, распространяют петиции, публикуют фотографии с акций протеста. Кто-то уже пожертвовал крупные суммы организациям по борьбе за равные права, другие пока поддерживают их словами. Однако и первые, и вторые рискуют стать объектом критики со стороны тех, кому они помогают, если их помощь сочтут «неправильной» или «недостаточной».

Зачастую знаменитостям говорят, что они могли бы сделать в рамках кампании #BlackLivesMatter куда больше. Пользователи соцсетей ждут, что звёзды будут вкладывать в решение глобальной проблемы крупные суммы и призывать политических лидеров к ответственности. Иные проявления солидарности нередко подвергаются жёсткой критике.

К неожиданным последствиям привели слова режиссёра Тайки Вайтити, который сказал, что понимает чувства протестующих, однако отметил, что есть способы «направить этот гнев». В результате режиссёра обвинили в непонимании чувств афроамериканцев и посоветовали оставить своё мнение при себе.

«Ты не чёрный и не имеешь права решать, когда и как темнокожие должны выражать свои боль и гнев. Почему бы тебе не открыть свой кошелёк и не использовать своё положение, чтобы пополнить наши ресурсы и помочь нашим голосам быть услышанными? Очень тобой разочарован», — написал режиссёру один из пользователей Twitter.

Критике подверглись и твиты телеведущей Эллен Дедженерес (к настоящему моменту они удалены). В субботу, 30 мая, Дедженерес опубликовала сразу два сообщения, вызвавших негативную реакцию подписчиков.

«Как и многие из вас, я злюсь, и мне грустно», — написала она в одном из своих постов.

«Цветные люди в этой стране слишком долго сталкивались с несправедливостью. Чтобы что-то изменилось, нужно что-то менять. Мы должны быть готовы осуществить эти перемены с убеждённостью и любовью», — также отмечала телеведущая.

Пользователи соцсети сочли эти сообщения слишком расплывчатыми и неэффективными, а Дедженерес обвинили в поддержке военных преступников и призвали сделать пожертвование.

«1) Речь о чёрных 2) Это не любовь, если ты просто хочешь «ласково просить угнетённых людей прекратить наносить ущерб (чужой. — RT) собственности» 3) Жертвуй больше денег. Ты на короткой ноге с военными преступниками», — написала одна из пользовательниц Twitter.

После этого телеведущая перечислила деньги на счета борющихся с расизмом организаций и высказалась в поддержку протестующих.

Практически любую исключительно эмоциональную поддержку, не подтверждённую пожертвованиями, конкретными призывами и распространением ссылок на петиции, в соцсетях считают неуместной и воспринимают в штыки.

Так, музыкант Мэтью Хили, долгое время не комментировавший ситуацию в США, опубликовал в своём Twitter клип на песню Love It If We Made It с подписью «Если вы действительно верите, что „все жизни имеют значение“, вам нужно прекратить содействовать истреблению чернокожих». Подписчики остались недовольны там, что артист якобы использует трагедию для продвижения своего творчества.

Хили твит удалил, извинился и пояснил, что эта песня отражает его собственные чувства.

В похожей ситуации оказался диджей Дэвид Гетта , который провёл концерт на крыше и представил музыкальную композицию с известной речью Мартина Лютера Кинга. Некоторые пользователи соцсетей посмеялись над диджеем, назвав его реакцию на произошедшее «самой белой».

Волной негатива пользователи Instagram встретили и Эмму Уотсон , присоединившуюся к флешмобу #blackouttuesday. Актриса разместила три поста с чёрными квадратами в белых рамках, сопровождающих все её фотографии в соцсети, а также три поста с белыми квадратами. Пользователей возмутило, что Уотсон и в такой момент думает об оформлении своей страницы.

«То, что ты использовала белую рамку, чтобы пост соответствовал «эстетике» твоей страницы, просто позор», — заявил автор одного из комментариев.

«С чего ты взяла, что это хорошая идея? Белая рамка? Да не смеши!» — написал ещё один пользователь Instagram.

Опять же, многие подписчики актрисы потребовали поддержать активистов финансово.

«Открывай кошелёк, публикуй ссылки на пожертвования и петиции. Это меньшее, что ты можешь сделать. Многие люди ждали твоего комментария. Для многих ты — образец для подражания. Ты способна на большее. Пожалуйста», — написала подписчица актрисы.

Позднее Уотсон выразила сожаление тем, что, если люди не говорят о своей позиции в социальных сетях моментально, в сети это воспринимается как равнодушие. Также актриса опубликовала несколько постов о необходимости борьбы с расизмом.

Досталось и французскому бренду Celine, присоединившемуся к #blackouttuesday. Компанию обвинили в лицемерии, поскольку, по мнению подписчиков, бренд проводит расистскую политику: редко нанимает темнокожих моделей и не предоставляет свою одежду темнокожим стилистам и звёздам.

«Бренд Celine редко нанимает чёрных моделей и, как известно, не предоставляет свою одежду чёрным стилистам и знаменитостям. Проще сказать, чем сделать. Мы хотим видеть реальные перемены», — рассказала пользовательница Instagram под публикацией Celine.

«Надеюсь, это также находит отражение в вашей одежде, подиумных показах и принципах бренда, а не только в ваших постах в соцсетях», — также уточняют в комментариях.

Но больше всего пользователей соцсети интересует, планирует ли компания за борьбу с равноправием платить: во множестве комментариев люди вновь предлагают бренду «открыть кошелёк» или спрашивают, были ли уже сделаны пожертвования.

Пользователи сети буквально затравили Лану Дель Рей , опубликовавшую видео, на котором мародёры взламывают магазины. В комментариях писали, что подобные видео подвергают жизни афроамериканцев опасности, и предлагали бойкотировать певицу. После этого артистка удалила пост и опубликовала несколько фотографий протестов.

На фоне скандала пользователи интернета вспомнили о рекламе Pepsi 2017 года с участием Кендалл Дженнер . По сюжету ролика девушка покидает фотосессию и выходит на улицу, где разворачивается протест. Она берёт холодный напиток и предлагает его одному из полицейских.

Видео подверглось критике сразу после его выхода, теперь же пользователи соцсетей начали ещё активнее публиковать мемы и кадры из рекламы. Некоторые пользователи в Twitter даже в шутку призвали Дженнер прекратить акции протеста, отметив, что ей для этого нужна только банка газировки.

Модель со всей серьёзностью отнеслась к реакции пользователей сети и написала длинный пост, в котором выразила своё отношение к происходящему в стране. Она отметила, что не может в полной мере понять чувства афроамериканцев, но уверена, что никто не должен жить в постоянном страхе. Дженнер подчеркнула, что лично намерена продолжать искать способы помочь в борьбе с расизмом.

Примечательно, что критику может вызвать даже внимание знаменитостей к проблемам, которые, по мнению многих пользователей сети, в настоящее время недостаточно актуальны.

Так, пока большинство селебрити высказываются о проблемах расизма, Кайли Дженнер решила прокомментировать то, что в данный момент волнует лично её. В конце мая журнал Forbes обвинил модель в подделке налоговых деклараций и лишил её статуса миллиардерши. Дженнер в своём Twitter обвинила издание в публикации недостоверных данных и заявила, что никогда не просила ни о каком титуле и никого не обманывала.

Сообщения модели вызвали негативную реакцию некоторых подписчиков, которых удивило, что Дженнер именно сейчас волнует такая «ерунда».