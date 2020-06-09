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«Ничего нового»: дочка Ефремова прокомментировала участие отца в ДТП 

News.ru 12 минут назад
Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария странным образом отреагировала на новость о том, что её отец попал в ДТП в центре Москвы.
Инцидент произошёл около 21:40. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила ПДД, вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате аварии пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь.
19-летняя девушка написала в сторис Instagram, что узнала об аварии от журналистов.
"Забавно узнавать все новости о своих родственниках от третьих лиц. Впрочем, ничего нового", — с иронией отметила звёздная наследница.
После этого Анна-Мария пообещала носить отцу передачки в тюрьму, если его посадят.
Автомобиль под управлением Ефремова с серьёзным превышением скорости вылетел на встречную полосу движения в районе Смоленской площади. Это и послужило причиной столкновения машины артиста с автофургоном, — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.
Как писал NEWS.ru, в начале марта Ефремова не пустили в самолёт в Ригу. Сотрудники петербургского аэропорта Пулково указали на нетрезвость артиста.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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