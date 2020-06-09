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Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя 

Павел Тиунов и ещё 10 49 минут назад
Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице в Instagram выразила желание организовать сбор средств для семьи пострадавшего в ДТП, которое устроил ее отец, или оплатить для них услуги психолога. Девушка призналась, что самостоятельно не может перевести солидную сумму, поскольку в настоящее время не работает.
Как сообщал «Рамблер», автомобильная авария, в которую угодил заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Актер, будучи нетрезвым за рулем, попытался развернуться через две сплошные линии и врезался во встречный фургон. Водитель автомобиля, который протаранил джип Ефремова, был госпитализирован с тяжелыми травмами, а утром скончался. В отношении актера завели уголовное дело.
Его дочь Анна-Мария Ефремова комментировала события в сториз на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что о ЧП узнала от корреспондента ТАСС. Девушка, вопреки ожиданиям подписчиков, не бросилась на помощь отцу, осталась дома и продолжила играть в компьютерную игру.
«У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами, я тут ничем особо не помогу. Если посадят — буду носить передачки», — написала она.
После того, как пользователи попытались уличить Ефремову в стараниях «похайпиться» на инциденте с родителем, она попросила подписчиков найти контакты семьи пострадавшего в аварии мужчины.
«Я готова с ними связаться и как-либо помочь им (финансово я особо не помогу, потому что пока что без работы, но хотя бы сбор организовать можно или психолога оплатить)», — резюмировала девушка.
Она также осудила поступок отца и тех, кто позволили ему сесть за руль, но отметила, что не хотела бы, чтобы родителя посадили.
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Шоу-бизнес , Общество , Михаил Ефремов , ИТАР-ТАСС
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