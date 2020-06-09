В ночь на 9 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

57-летний водитель «Лады» получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторое время спустя он скончался.

Ефремов не получил серьезных травм и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».