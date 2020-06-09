Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В СИЗО убийцу!»: Губерниев осудил Ефремова после ДТП 

Артём Кульша и ещё 8 36 минут назад
Актер Михаил Ефремов — сволочь, ублюдок, подонок и убийца. Об этом журналист Дмитрий Губерниев заявил в своем телеграм-канале.
В ночь на 9 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре Москвы и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
57-летний водитель «Лады» получил различные травмы и был в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Некоторое время спустя он скончался.
Ефремов не получил серьезных травм и был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
«Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше… Услуга "трезвый водитель" в городе не работает? Ублюдок-артист должен быть в тюрьме! Ефремов — подонок и убийца… Отпустили? Почему? В СИЗО убийцу!» — отреагировал в своем телеграме Губерниев.
Комментарии 139
Шоу-бизнес , Видео , Околофутбол , Михаил Ефремов , Дмитрий Губерниев , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео «пьяной» аварии с Ефремовым
Появилось видео «пьяной» аварии с Ефремовым
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Украина меняет границы: Киев все решил за Донбасс
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение