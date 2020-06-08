Удар полицейскому в пах от «Пацанки» оценили в 50 тысяч

Михеева обвинялась в применении насилия и оскорблении представителей власти. В ноябре 2019 года ее задержали в аэропорту Пулково в нетрезвом виде, девушка оказала полицейским активное сопротивление. Она не только позволила себе оскорбительные выкрики, но и ударила одного из правоохранителей ногой в пах.

Суд назначил Анне Михеевой штраф в размере 50 тысяч рублей и освободил ее от наказания.