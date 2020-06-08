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Участница шоу «Пацанки» отделалась штрафом за удар полицейскому впах 

Вероника Полынина 19 минут назад
Удар полицейскому в пах от «Пацанки» оценили в 50 тысяч
Фото: Instagram
Суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении участницы шоу «Пацанки» Анны Михеевой, передают «Невские новости».
Михеева обвинялась в применении насилия и оскорблении представителей власти. В ноябре 2019 года ее задержали в аэропорту Пулково в нетрезвом виде, девушка оказала полицейским активное сопротивление. Она не только позволила себе оскорбительные выкрики, но и ударила одного из правоохранителей ногой в пах.
Суд назначил Анне Михеевой штраф в размере 50 тысяч рублей и освободил ее от наказания.
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Шоу-бизнес , Анна Михеева , Санкт-Петербург
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