Асмус пожаловалась на грязь в новом доме 

Все новости на карте

Российская актриса Кристина Асмус вместе с супругом Гариком Харламовым и дочерью переехала в новый особняк. Ремонт в доме закончен, но семья страдает из-за оставшейся строительной грязи. Об этом актриса написала в своем Instagram-аккаунте.

«Аллилуйя! Мы переехали! Примерно месяц-полтора назад — в свой дом после ремонта длинною в вечность. Все новое, красивое, классное, свое», — сообщила Асмус.

Она отметила, что радость от переезда омрачает строительная пыль.

«Я с ума схожу. Моем, оттираем, а все равно ощущение, что никогда от нее не избавимся. Что делать? Ведь дело не только в наведении порядка, а в здоровье всей семьи», — пожаловалась актриса.

Кристина Асмус (настоящая фамилия — Мясникова) получила известность, сыграв роль Варвары Черноус в сериале «Интерны». В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова.