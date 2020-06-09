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Асмус пожаловалась на грязь в новом доме 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Асмус пожаловалась на грязь в новом доме
Фото: @asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус вместе с супругом Гариком Харламовым и дочерью переехала в новый особняк. Ремонт в доме закончен, но семья страдает из-за оставшейся строительной грязи. Об этом актриса написала в своем Instagram-аккаунте.
«Аллилуйя! Мы переехали! Примерно месяц-полтора назад — в свой дом после ремонта длинною в вечность. Все новое, красивое, классное, свое», — сообщила Асмус.
Она отметила, что радость от переезда омрачает строительная пыль.
«Я с ума схожу. Моем, оттираем, а все равно ощущение, что никогда от нее не избавимся. Что делать? Ведь дело не только в наведении порядка, а в здоровье всей семьи», — пожаловалась актриса.
Кристина Асмус (настоящая фамилия — Мясникова) получила известность, сыграв роль Варвары Черноус в сериале «Интерны». В 2013 году вышла замуж за шоумена Гарика Харламова.
Осенью 2019-год Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.
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Шоу-бизнес , Александр Цыпкин , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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