Салтыкову спросили про «обновленный» «Брат-2»

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Певица и актриса Ирина Салтыкова прокомментировала новость о том, что «Первый канал» заменил финальные титры фильма «Брата 2» кадрами погромов в США

— Я не играю в политические игры, и не буду комментировать погромы в США, которые показали под саундтрек фильма «Брат — 2». Я не пересматриваю этот фильм, я его знаю наизусть. Фильм отличный, — рассказала Салтыкова корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее СМИ сообщили, что «Первый канал» заменил финальные титры фильма «Брат— 2» кадрами протестов в США. Картина была показана в воскресенье, 7 июня, к двадцатилетию второго фильма.