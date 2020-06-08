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Салтыкова прокомментировала замену финальных титров «Брата 2» кадрами погромов в США 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Салтыкову спросили про «обновленный» «Брат-2»
Фото: РИА Новости
Певица и актриса Ирина Салтыкова прокомментировала новость о том, что «Первый канал» заменил финальные титры фильма «Брата 2» кадрами погромов в США.
— Я не играю в политические игры, и не буду комментировать погромы в США, которые показали под саундтрек фильма «Брат — 2». Я не пересматриваю этот фильм, я его знаю наизусть. Фильм отличный, — рассказала Салтыкова корреспонденту «Вечерней Москвы».
Ранее СМИ сообщили, что «Первый канал» заменил финальные титры фильма «Брат— 2» кадрами протестов в США. Картина была показана в воскресенье, 7 июня, к двадцатилетию второго фильма.
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Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , США
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