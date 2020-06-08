«Смирился»: Родион Газманов о разводе родителей 

Газманов-старший, как сообщал «Рамблер», был женат дважды. Родион — его сын от первого брака, с Ириной Газмановой. Они поженились в 1975 году, а развелись в 1993-м, когда их сыну было 12 лет. Сегодня отец и сын Газмановы стали героями очередного эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него Родион признался, что переживал из-за развода родителей.

«Потом смирился», — отметил он.

По словам Газманова-младшего, сделать это ему позволил характер — на протяжении всей жизни он принимает правила игры, когда они меняются. В свою очередь, его отец рассказал, что старался сделать развод с первой супругой максимально безболезненным для сына, а также постарался отдать ей все, что заработал.

«Очень благодарен первой жене Ирине за то, что воспитала такого парня», — добавил он.

Газманов-младший — певец. Также он известен участием в таких телешоу Первого канала, как «Точь-в-точь», «Голос» и «Давай поженимся!».