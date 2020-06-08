«Никогда»: бывшая жена Гуфа разнесла жадных мужей 

Бывшая жена рэпера Гуф Айза Анохин на своей странице в Instagram заявила, что, будучи матерью двоих детей, не получает никакой финансовой поддержки ни от одного из своих бывших возлюбленных. Она посоветовала своим подписчицам «не рожать от жадных мужчин».

Пост появился на странице девушки в соцсети 7 июня. На снимке Айза изображена вместе со своими двумя детьми 10-летним Сами Долматовым (от рэпера Гуфа) и 3-летним Элвисом Анохиным (от предпринимателя Дмитрия Анохина

«Девочки! Запомните! Никогда никогда никогда никогда не выходите замуж и тем более не рожайте детей от жадных мужчин!» — написала Айза (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Она пояснила, что воспитывает двух своих малышей без финансовой поддержки со стороны их отцов. При этом Айза подчеркнула, что рожать от «бедных» мужчин можно, но только если они готовы отдать последние деньги на игрушку ребенку или на цветок своей возлюбленной.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Айза Анохина официально заявила, что разводится с мужем Дмитрием Анохиным, но пообещала открыть причины расставания с предпринимателем в своем шоу «Супер Айза».