Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии 

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в беседе с порталом "Teleprogramma.pro", что всерьез озабочена ситуацией с самочувствием ее бывшего мужа, актера Армена Джигарханяна

Ранее друг артиста Артур Согомонян рассказал, что Джигарханян попал в одну из частных московских клиник. По его словам, в этом нет ничего страшного, поскольку актеру раз в месяц-два требуются профилактические процедуры.

Цымбалюк-Романовская отметила, что не может выйти на связь с экс-супругом.

"После развода он (Джигарханян. — Прим. Ред.) пострадал намного больше, чем я, потому что его жизнь поломалась. Ему нельзя было менять образ жизни: его перевозили в съемные квартиры, меняли сиделок", — утверждает пианистка.

По ее словам, Джигарханян "давно не выходил из дома и два года не появлялся в театре".

"Это тоже привело к ухудшению здоровья", — заключила Цымбалюк-Романовская.

Здоровье актера Джигарханяна ухудшилось в октябре 2017 года: он попал в больницу и заявил, что не готов простить бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли". Позднее они расторгли брак и начали судебную тяжбу.