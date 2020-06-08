Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной 

РИА Новости 16 минут назад
Виталина рассказала о «травле» после видео с Норкиной
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
Ранее она опубликовала фрагмент передачи "Пусть говорят", где запечатлен ее конфликт с Норкиной, написав, что память о человеке оставляет каждый его шаг. После этого она получила множество оскорбительных комментариев, а в Сети даже стали говорить о травле.
"Меня никто не травил. Это уже какая то вымышленная история. Но я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает <…> Я пережила такой период, когда вся грязь на меня лилась в открытом информационном пространстве", — пояснила она.
Цымбалюк-Романовская добавила, что людей надо уважать и при жизни, а не только после смерти.
О смерти теле— и радиоведущей Юлии Норкиной стало известно в пятницу. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, журналистка умерла от инфаркта.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Евгений Спицын , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
«70 лет — стыда нет»: хейтеры обсуждают фото Пугачевой
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение