«Довели»: Цымбалюк-Романовская об инсульте Джигарханяна 

Актера Армена Джигарханяна довела до инсульта разборка с бывшей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом она сама заявила радиостанции «Говорит Москва».

Час назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 84-летний Джигарханян мог перенести инсульт и быть госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Инсульт просто так не наступает», — прокомментировала это Цымбалюк-Романовская.

По ее словам, последние видеозаписи с участием Джигарханяна, которые она видела, свидетельствуют о том, что его образ жизни изменился — стал сидячим.

Пианистка выразила уверенность, что ее экс-супругу категорически нельзя было вести такой образ жизни, потому что это негативно влияет на физическое и умственное состояние.

Также она высказала мнение, что смена актером образа жизни вызвана продолжительной самоизоляцией из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нахождением с сомнительными людьми.