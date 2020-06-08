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«Довели»: Цымбалюк-Романовская об инсульте Джигарханяна 

Артём Кульша 34 минуты назад
«Довели»: Цымбалюк-Романовская об инсульте Джигарханяна
Фото: ТАСС
Актера Армена Джигарханяна довела до инсульта разборка с бывшей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом она сама заявила радиостанции «Говорит Москва».
Час назад, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 84-летний Джигарханян мог перенести инсульт и быть госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.
«Инсульт просто так не наступает», — прокомментировала это Цымбалюк-Романовская.
По ее словам, последние видеозаписи с участием Джигарханяна, которые она видела, свидетельствуют о том, что его образ жизни изменился — стал сидячим.
Пианистка выразила уверенность, что ее экс-супругу категорически нельзя было вести такой образ жизни, потому что это негативно влияет на физическое и умственное состояние.
Также она высказала мнение, что смена актером образа жизни вызвана продолжительной самоизоляцией из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и нахождением с сомнительными людьми.
«Я считаю, что с ним поступили очень жестоко, довели. Он стал жертвой бесполезной разборки со мной», — добавила Цымбалюк-Романовская, выразив надежду на то, что с Джигарханяном все будет хорошо.
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Шоу-бизнес , Общество , Армен Джигарханян , Радиостанция "Говорит Москва"
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