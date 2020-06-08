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Садальский опубликовал трогательное послание после смерти Норкиной 

News.ru 54 минуты назад
Садальский посвятил трогательный пост Юлии Норкиной
Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press
Актёр Станислав Садальский опубликовал на своей странице в социальной сети пост, посвящённый памяти скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной. Артист в своём послании процитировал стихотворение поэта Бориса Рыжего и слова лирика Юрия Левитанского. Также он призвал людей быть неравнодушными друг к другу.
Кроме того, Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлены трое: сам артист, Юлия Норкина и её муж — телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин.
Что жизнь? Ниточка — как писал Левитанский. Шарик, непрочно свитый. Штопаный-перештопанный, мятый, битый. Жалейте друг друга, — написал Садальский в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Норкин опубликовал фото с похорон, которые прошли 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье. Проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Юрий Левитанский , Андрей Норкин
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