Садальский посвятил трогательный пост Юлии Норкиной

Актёр Станислав Садальский опубликовал на своей странице в социальной сети пост, посвящённый памяти скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной. Артист в своём послании процитировал стихотворение поэта Бориса Рыжего и слова лирика Юрия Левитанского . Также он призвал людей быть неравнодушными друг к другу.

Кроме того, Садальский опубликовал фотографию, на которой запечатлены трое: сам артист, Юлия Норкина и её муж — телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин

Что жизнь? Ниточка — как писал Левитанский. Шарик, непрочно свитый. Штопаный-перештопанный, мятый, битый. Жалейте друг друга, — написал Садальский в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Норкин опубликовал фото с похорон, которые прошли 6 июня на Новодеревенском кладбище в Подмосковье. Проститься с Юлией Норкиной пришли около ста человек, включая журналистов, которых телеведущий попросил не снимать церемонию. Норкин позволил всем попрощаться с усопшей и последним подошёл к телу, чтобы провести несколько минут в тишине.