«Иванушка» чуть не умер в день рождения 

В субботу, как сообщал «Рамблер», Андреев стал героем шоу «Секрет на миллион». В ходе него он рассказал, что в 2001 году пригласил на празднование дня своего рождения в Москве соседа-спортсмена, а тот привел с собой своего друга.

Тот напился и поссорился с сестрой жены Андреева и стал «быковать» по отношению к самому певцу, который также не был трезв. Андреев схватил гостя за грудки. Тогда его охранник ударил певца, тот упал и ударился затылком.

«Очнулся — лужа крови», — рассказал «иванушка».

Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ему зашили рану, причем без анестезии, потому что он был пьян. В течение нескольких недель врачи пытались лекарствами вывести внутреннюю гематому, однако Андрееву становилось хуже. Тогда певцу была сделана трепанация черепа. В результате гематома рассосалась.