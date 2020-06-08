«Иванушка» чуть не умер в день рождения 

Вокалист музыкальной группы «Иванушки International» Кирилл Андреев едва не умер в день своего 30-летия. Об этом он сам заявил в эфире телеканала НТВ.
В субботу, как сообщал «Рамблер», Андреев стал героем шоу «Секрет на миллион». В ходе него он рассказал, что в 2001 году пригласил на празднование дня своего рождения в Москве соседа-спортсмена, а тот привел с собой своего друга.
Тот напился и поссорился с сестрой жены Андреева и стал «быковать» по отношению к самому певцу, который также не был трезв. Андреев схватил гостя за грудки. Тогда его охранник ударил певца, тот упал и ударился затылком.
«Очнулся — лужа крови», — рассказал «иванушка».
Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там ему зашили рану, причем без анестезии, потому что он был пьян. В течение нескольких недель врачи пытались лекарствами вывести внутреннюю гематому, однако Андрееву становилось хуже. Тогда певцу была сделана трепанация черепа. В результате гематома рассосалась.
В ходе того же шоу Андреев рассказал, что на протяжении некоторого времени встречался с певицей Жанной Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака головного мозга.