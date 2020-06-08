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«Голова разрушалась»: солист «Иванушек» перенес трепанацию 

Газета.Ru 49 минут назад
Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер
Фото: РИА Новости
Солист поп-группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал, как в 2001 году едва не погиб во время празднования дня рождения.
К нему на праздник вместе с соседом пришел приятель, с которым у артиста произошел конфликт. Охранник ударил Андреева, и тот сильно ударился затылком, потеряв сознание. Рану зашили, а внутреннюю гематому пытались несколько недель лечить медикаментозно.
"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через 5 минут становился горячим", — вспоминает Андреев.
В итоге пришлось сделать трепанацию, после чего артист почувствовал себя лучше. Однажды после вмешательства у него случился приступ эпилепсии, и полтора года после операции Кирилл Андреев выступал в очках, чтобы избежать рецидива припадков.
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Шоу-бизнес , Кирилл Андреев , Лера Кудрявцева
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