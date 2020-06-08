Солист «Иванушек» рассказал, как чуть не умер

Солист поп-группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал, как в 2001 году едва не погиб во время празднования дня рождения.

К нему на праздник вместе с соседом пришел приятель, с которым у артиста произошел конфликт. Охранник ударил Андреева, и тот сильно ударился затылком, потеряв сознание. Рану зашили, а внутреннюю гематому пытались несколько недель лечить медикаментозно.

"Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через 5 минут становился горячим", — вспоминает Андреев.

В итоге пришлось сделать трепанацию, после чего артист почувствовал себя лучше. Однажды после вмешательства у него случился приступ эпилепсии, и полтора года после операции Кирилл Андреев выступал в очках, чтобы избежать рецидива припадков.