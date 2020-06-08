Андрей Норкин показал фото жены в гробу 

Два дня назад, как сообщал «Рамблер», Норкин в соцсетях сообщил о кончине жены. Он не назвал причину смерти супруги, пригласив желающих на прощание с женщиной. СМИ выяснили, что трагедия может быть связана с тяжелым заболеванием журналистки. Журналисты Starhit написали , что Норкина покончила жизнь самоубийством после того, как врачи поставили ей страшный диагноз. Официально информация до сих пор не подтверждена.

Накануне на странице Андрея Норкина в Instagram появился пост, в котором опубликована фотография с похорон его жены. Погребение состоялось на Новодевичьем кладбище. С радиоведущей приехали проститься более 100 человек, сообщает Starhit. По словам журналистов, Норкин попросил представителей СМИ воздержаться от снимков. При этом сам сделал несколько фотографий на смартфон. Одна из них позже появилась в соцсетях: на ней запечатлен гроб, стоящий у могилы.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришёл», — написал телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Норкин также подчеркнул, что «много чего понаписали уже», и, что это не понравилось бы его жене.