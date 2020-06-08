Стало известно о заработках Бабкиной после болезни 

Как сообщал «Рамблер», в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Она провела некоторое время в медикаментозной коме, а в конце апреля выздоровела и была выписана из больницы.

Крупные компании заметили, что любые новости о болезни и реабилитации Надежды Бабкиной вызывали большой интерес, и певица стала получать предложения принять участия в рекламных кампаниях, пишет газета.

В статье отмечается, что артистка уже участвует в рекламной кампании одного из крупных брендов, совместно с музыкантом Тимати . Участие в рекламных контрактах на два-три месяца позволяет артистам зарабатывать от 3 млн руб. Годовые контракты начинаются от 15 — 20 млн, подсчитала газета.

При этом общий доход Бабкиной за прошлый год составил 33 миллиона 370 тысяч рублей. Если же певица решит подписывать рекламные контракты, то может заметно увеличить заработки, утверждает издание.