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Лоза нашёл остроумный ответ на шутку Киркорова об «аппендиците» 

News.ru 51 минуту назад
«Весь в перьях»: Лоза набросился на Киркорова
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Юрий Лоза ещё раз прокомментировал нелестное высказывание о своей персоне Филиппа Киркорова. Музыкант не понимает, почему певцу вздумалось назвать его «никому не нужным аппендицитом».
Больше всего Лоза недоумевает, почему Киркоров вообще о нём вспомнил: артисты никогда не общались, не контактировали, а Лоза так и вовсе никогда не произносил имени певца. Из этого музыкант сделал вывод, что король поп-музыки решил его задеть и оскорбить, сказал композитор в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Музыкант уверен, что песню «Плот» будут петь всегда, упоминая при этом именно Лозу, потому что все знают, кто эти песни написал.
Да, он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, да, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие, — аргументировал Лоза.
Композитор также напомнил, что бывшая жена Киркорова Алла Пугачёва точно так же раздала свои песни и их поют без упоминания о ней.
Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант и композитор Юрий Лоза отреагировал на шутку Филиппа Киркорова, который назвал его «аппендицитом» в пародии на программу Елены Малышевой «Жить здорово!». Он добавил, что, расширив кругозор, Киркоров перестанет попадать в нелепые ситуации.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Филипп Киркоров , Елена Малышева , Алла Пугачева , НТВ
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