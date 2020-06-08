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Покойный Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице 

Teleprogramma.pro 28 минут назад
Покойный Кокшенов оказался тайно женат
Фото: globallookpress.com
Скончавшийся несколько дней назад актер Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице Алле Шавыриной. Об этом браке знаменитого актера нет никакой официальной информации. Вторая жена знаменитости Елена Кокшенова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о неизвестном браке актера.
Елена Кокшенова: «Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была — Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее».
Как отметила Елена Кокшенова, Михаил даже свою дочь от первого брака Алевтину Вокрош, которая сейчас трудится журналисткой, не сразу вписал в паспорт.
«Дочь Алевтину он позже вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Ее собственное поведение не особо хорошее. За последние три года она ни разу не позвонила ему. Вот пока он болел», — заявила Елена Кокшенова.
Напомним, что последние годы жизни Михаил Кокшенов не появлялся на публике. Он сильно болел после перенесенного три года назад инсульта.
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Шоу-бизнес , Алевтина Вокрош , Михаил Кокшенов , НТВ
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