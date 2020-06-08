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Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Элтон Джон оплатил операцию бывшей невесте
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik
Британский певец Элтон Джон оказал финансовую помощь своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания, пишет The Sun.
Линда Хэннон и Элтон Джон познакомились в 1968 году. Хэннон оказывала поддержку начинаниям музыканта и помогала ему деньгами, однако в 1970 году незадолго до свадьбы Элтон Джон решил расторгнуть помолвку.
Хэннон обратилась к артисту за помощью спустя 50 лет. Ей была нужна операция по замене коленной чашечки. Однако у женщины не было возможности взять на работе пять недель отпуска ради этого. У Хэннон не было личных контактов музыканта, поэтому она обратилась к его представителям.
Сначала женщина долго не получала ответа, однако затем об этой истории написали в СМИ. По словам представителей Элтона Джона, певец, узнав о ситуации бывшей невесты, ни минуты не сомневался перед тем, как помочь ей. Исполнитель оплатил Хэннон операцию, а также взял на себя все расходы по восстановлению.
В июне в прокат вышел фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен». Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации». Музыкант раскритиковал подобное решение, заявив, что оригинальная версия картины правдиво отражает его экстраординарную жизнь.
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Шоу-бизнес , Другое , Элтон Джон
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