Администратор Аллегровой торгует фаршем

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Администратор Ирины Аллегровой стал мясником и торгует фаршем через интернет. Отмена концертов и корпоративов серьёзно ударила по благосостоянию некоторых звёзд отечественной эстрады.

Многие олигархи отказываются от приглашения артистов до конца года из-за боязни подцепить вирус на вечеринке. На грани нищеты оказались звёзды 90-х, сообщает KP.RU.

У артистов не было особых накоплений и теперь они не знают, на что жить. К примеру, солист «Дюны» Виктор Рыбин и его жена — певица Наталья Сенчукова дали концерт в Instagram, но при этом просили поклонников перечислисть им на карту кто сколько может.