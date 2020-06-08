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Администратор Аллегровой подался в мясники из-за отмены концертов 

News.ru 28 минут назад
Администратор Аллегровой торгует фаршем
Фото: globallookpress.com
Администратор Ирины Аллегровой стал мясником и торгует фаршем через интернет. Отмена концертов и корпоративов серьёзно ударила по благосостоянию некоторых звёзд отечественной эстрады.
Многие олигархи отказываются от приглашения артистов до конца года из-за боязни подцепить вирус на вечеринке. На грани нищеты оказались звёзды 90-х, сообщает KP.RU.
У артистов не было особых накоплений и теперь они не знают, на что жить. К примеру, солист «Дюны» Виктор Рыбин и его жена — певица Наталья Сенчукова дали концерт в Instagram, но при этом просили поклонников перечислисть им на карту кто сколько может.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин скорректировал порядок возмещения средств за концерты, выставки, спектакли и другие зрелищные мероприятия в случае экстренного переноса. Организаторы смогут выдавать ваучеры, которые зрители смогут использовать после отмены ограничений.
Видео дня. Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях
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Шоу-бизнес , Виктор Рыбин , Михаил Мишустин , Наталья Сенчукова , Комсомольская правда
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